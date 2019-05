Si me queréis 'irse'

Son más de 76 las playas que serpentean los 219 kilómetros de la almería costera. Unas más turísticas que otras, las hay familiares, para domingueros o con un ambiente juvenil, están las urbanas, las agrestes, las aisladas, las rústicas y después las encontramos a ellas… o mejor corrijo porque ya... no las encontramos. Me refiero a esas que seguimos llamando vírgenes... Ni rastro de ellas. Ausentes de civilización en el entorno, de una belleza salvajemente natural y aguas cristalinas en las que la experiencia 'baño' es infinitamente más placentera. Pues eso ya en la costa de Almería va a ser que no. Con suerte los aventureros que elijan los meses de enero, febrero y marzo tengan suerte y puedan vivir la experiencia, pero los que decidan vivir la placentera sensación desde abril hasta navidad... me temo que no lo conseguirán. Y siento hasta nostalgia al recordar aquellos inolvidables días de playa cargados de esterillas, toallas y neveras para disfrutar de una plácida jornada en una de esas maravillosas zonas de baño que llamábamos virgen...