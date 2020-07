No queremos subir

El sábado saltaba la liebre. En el foro del Almería se daba por sentado el cese de Mario Silva como entrenador. Hubo muchos que dieron toda la credibilidad a esta afirmación, ya que el usuario que lo desveló tiene un alto porcentaje de acierto. Estuvimos esperando una confirmación oficial que no llegó y, en mi caso, se me olvidó el asunto, que de por sí ya me parecía esperpéntico. Sin embargo, el lunes por la mañana me desperté con la noticia de que Jose Gomes, técnico hasta el mismo sábado del Marítimo portugués, estaba en Almería para hacerse cargo del equipo en el play-off. A partir de ese momento todo fue un no parar, buscando información sobre este nuevo entrenador. En el Reading británico la afición le tiene estima, en Portugal se muestran sorprendidos porque es un técnico del montón. Por ahí leo una entrevista el verano pasado en la que Gomes habla que le impresionó Camacho en el Benfica. Un Gomes que ha tenido todo tipo de trabajos, como asistente en el Oporto y también en el Málaga, trabajando en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Portugal e Inglaterra. Un curriculum raro. Experiencia nula en Segunda. La realidad es que un club serio no puede tener cuatro entrenadores (cinco, si contamos que Óscar Fernández empezó la pretemporada), si realmente quiere conseguir un objetivo. La inestabilidad que supone tanto cambio de técnico, de sistema, de conceptos es una losa decisiva. Estos continuos volantazos me tienen muy desconcertado y ayer llegué a la conclusión de que quizás, por los motivos que sean y que se me escapan, Turki no quiere subir. Hay una segunda opción que es incluso peor. Luego pensé que quizás llega para empezar a planificar la temporada que viene. Si suena la flauta, en Primera. Si no, en Segunda. Que este sea el perfil de entrenador elegido me sigue pareciendo equivocado. Lo que sí tengo claro es que si al final logramos el improbable ascenso, Turki y sus asesores se cargarán de razones y no aprenderán la lección de una temporada tan disparatada, cuando lo que debería hacer es rodearse de gente conocedora del fútbol español, de la categoría y de la casa…