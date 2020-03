¿Cómo quiere Fernando que lo veamos?

Corem el otro día uno de los capitanes del equipo, Fernando, que desde que el equipo se bajó de los puestos de ascenso directo, todo se estaba viendo muy negro. ¿Y cómo quiere el portero que lo veamos? ¿Acaso ellos- los jugadores- no ven la clasificación de la categoría? ¿Es que no se han dado cuenta de que llevan casi dos meses sin ganar un partido? ¿Es que miran para otro lado y no son conscientes de la realidad, de una realidad que lo miremos como lo miremos, pinta muy mal?

No es que la trayectoria del equipo se vea negra. Nada de eso, Se ve más oscura aún. Sin un patrón de juego, sin un estilo, sin saber a qué se juega... y pretende el bueno de Fernando que todo se vea de color de rosa, que todo sea maravilloso y que como que no pasa nada. Pues es difícil.

¿Dónde está la solución? Pues no la sabemos y cómo arreglar este desaguisado, pero estos jugadores nos enseñaron a principios de curso que sabían jugar muy bien al fútbol, que ganaban partidos, que la gente, el aficionado de a pie, se sentía orgullosa de su equipo y presumía de ser del Almería, la envida de la categoría … pero de un tiempo a esta parte, todo ha dado la vuelta. El equipo no se sabe a qué juega, la afición cada vez está más desencantada con el equipo - ¿o acaso no escuchó Fernando el mensaje y los gritos de los aficionados del Almería que se desplazaron a Cádiz, a la salida del equipo del Ramón de Carranza?-.

Pocas quejas por no decir casi ninguna tendrán los jugadores de la afición del Almería, una afición que hasta ha aplaudido a sus jugadores con el descenso de categoría, pero que ya no confía en ellos, ni en su entrenador, después de haberse ilusionado con el proyecto de Turki, y ven que el sueño de volver a primera, como dijo el otro día en la tele Corpas, se les está escapando. Dos puntos de dieciocho posible lo dice todo, por muchas vueltas que se le quieran dar.