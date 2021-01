No quiero al Barcelona

Hoy estaremos pendientes de la suerte que puede tener el equipo en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, donde se han colado los de José Gomes tras apear el miércoles a Osasuna en el Estadio Mediterráneo. Único superviviente de Segunda División. Veremos a ver la suerte que tiene.

Yo soy de los que se apunta al deseo de José Gomes. Está claro que no hay rivales fáciles, pero sí que hay en ese bombo equipos muy poderosos y muy fuertes, como Barcelona, Sevilla o Villarreal. Equipos que, aunque sea a partido único, le pueden exigir mucho al Almería. En cambio, el resto, pueden estar a un nivel parecido al del equipo rojiblanco y a partido único puede pasar cualquier cosa.

Sin público en las gradas, siempre he dicho que la Copa no es para la afición. La viven de otra manera muy distinta. Está claro que todos saltamos de alegría el otro día cuando Fernando detuvo el último lanzamiento de penalti, pero no es lo mismo celebrarlo en casa que en el Estadio.

Que le toque al Almería uno de los gordos como que no es lo mismo, porque no puedes estar en el Estadio. Siempre he dicho que la Copa es para que la disfruten esta temporada los jugadores, que se lo están ganando, pero no me gustaría que uno de los grandes de nuestro fútbol fuera el rival del Almería en la siguiente ronda.

Lo que sí que está claro es que mucho me temo que, visto lo visto ante Osasuna, si el Almería quiere seguir en esta competición, a José Gomes no le quedará otra que apostar por la unidad A, ya que con la unidad B no le va a llegar para superar a uno de los equipos de Primera División que entre en el bombo del sorteo de cuartos de final.