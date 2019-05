Pues yo quiero cultura y ocio

Escuchas "partido" y te piensas que todo es deporte porque otra vez hablas de lo mismo, Pablo. Cada día tengo más claro que para ti el centro es la posición donde jugaban Xavi Hernández y Andrés Iniesta, la extrema derecha es para Messi y la extrema izquierda para Cristiano Ronaldo, por aquello de que los dos juegan a pierna cambiada. Pero no, Pablo, hay más "partidos" al margen de los de fútbol y son los partidos políticos, que es lo que ahora toca. Yo, como sabes, me retiré del deporte y ahora prefiero otras cosas. Prefiero que los partidos -políticos- que gobiernen traigan actividades y puestos en la Rambla, Ferias del Libro con representaciones históricas en la plaza de la Catedral, conciertos gratis... Que sí, que entiendo tu postura y que quieras que ir a jugar al pádel o la pachanga con los amigos te salga gratis -ojo a la rodilla-, pero yo prefiero que las actividades gratuitas sean las que estén relacionadas con la cultura y el ocio de los almerienses, que de esas no andamos muy boyantes, la verdad. Para hacer deporte gratis tienes todo el Paseo Marítimo.