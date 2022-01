Arvin Appiah ha igualado en esta primera mitad de la temporada sus registros goleadores de las dos anteriores campañas como rojiblanco. Lo que puede parecer un motivo de celebración no lo es tanto. Son dos tantos los anotados este curso, en un año en el que está siendo más relevante con Rubi a los mandos. Se podría abrir el debate de si es preferible una mayor participación en el juego, lo que implicaría una mayor toma de decisiones por minuto, o desconectarlo y buscarlo en metros finales. Menos balón, pero más protagonismo. Lo que desequilibra esta disyuntiva es su poca facilidad de sumar números. Las dos dianas en Urritxe y Gran Canaria no ocultan la carencia goleadora de un jugador que no acaba de explotar en su tercera temporada en Almería. Por potencia, arrancada y desequilibrio estaría llamado a ser determinante. Pero ni siquiera lo más predecible llega a cumplirse en ocasiones. Ya sea por falta de confianza o por mera limitación, esperamos siempre más del jugador neerlandés. Quizás vivir en la continua comparación con Ramazani no ayuda. Cuando tu compañero, también de la cosecha del 2001, ha demostrado con creces todo lo que posiblemente se esperará de Appiah, la cosa se complica. En un equipo tan coral, de tanta seda, un perfil como el suyo puede quedar encasillado a un revulsivo que agite las segundas partes. Un desatascador con el dichoso cartel de `jugador más caro de la categoría´. Una losa difícil de gestionar para un futbolista de tan corta edad, consecuencia directa de un Appiah todavía por hacer. Un talento indescifrable, incógnita permanente con el balón en sus pies. Con la baja de varias semanas de Lazo, Arvin puede encontrar la continuidad siendo titular varias jornadas más. Si mantiene su idilio con el gol, el equipo lo puede agradecer en forma de puntos importantes en este valle de la temporada. Aunque, como siempre, querremos un poco más del atacante. Un quiero y no puedo.