Te quiero, sirena

Casi seis meses han pasado para que mi corazón encienda una llama que jamás nadie ha logrado avivar...

Hay quienes, al amor, le asignan connotaciones de todo tipo, "peros"; le instauran una guía legítima "porque sí", cuando esa guía tiene más de pasado rancio que de presente y futuro afrutado. A fin de cuentas, inconscientemente, no creen en el amor más allá de sus estándares (personales).

Vivimos, por suerte, en un momento en el que cada cual puede (aún) elegir; puede amar de verdad; puede sentir; y puede incluso romper moldes insignificantes y hasta decrépitos.

Quien me conoce bien, sabe perfectamente que soy muy de romper moldes y de llevar mi vida como me sale de las narices en toda la santa medida de lo posible.

Yo hoy vengo a contaros algo que no quiero que quede en un tintero y mucho menos de ficción: que hasta el día de hoy no he podido decir a los cuatro vientos que estoy verdaderamente enamorado. Hay personas (ojalá fuesen muchas más) que indican esto a los 18, a los 20 y tantos, a los 30, a los 40, e incluso he conocido algunas que han rebasado los 46 y más allá...

Yo quiero dar hoy las gracias a Diario de Almería y a Antonio Lao, su director, por dejarme utilizar este espacio que este gran periódico me ha brindado desde hace ya diez años exactamente, para dar un mensaje de que ese amor existe y de que hay que saber cuidarlo en unos tiempos muy convulsos, banales, frívolos, fantasmales, de palabrería hueca, de rebotes, de pica-flores, desgastados, incrédulos, quemados..., y hay que disfrutarlo al máximo y regarlo.

Curiosamente, en mi caso, se trata de una chica de Granada..., como en La embajada del diablo, uno de mis últimos libros. Siempre he soñado con enamorarme de verdad de alguien, y si encima es de Granada, imaginad, mi corazón vibra indefinidamente...

"Fruta que evapora la dolencia; incluso los babilonios te usaban creyendo que, a través de tu jugo, serían invencibles en las batallas...

Tú curaste mi primer mal; unas dudosas manchas purpúreas a lo largo del cuerpo de un recién nacido que vaticinaban la posible muerte, provocada por una desconocida enfermedad...

Granada, una elevada y profunda mirada hacia tu Alhambra es suficiente para revelar tu belleza y riqueza.

Eres seducción...

No existe rincón sin movimiento ni voz...

Ni siquiera los domingos caen en silencio o calma.

En tus mágicos atardeceres nace el rojo del amor,

latidos cuyos ecos envuelven a toda Andalucía de pasión."

Nos llevamos varios años de diferencia (¿y?). Nos "conocimos" en diferentes eslabones de una misma disciplina (¿y?). Añado: ¿Qué más daría si él o ella es mayor o menor? En mi entorno prácticamente todas las relaciones fructíferas llevan este patrón general (curioso...).

Conozco multitud de casos en los que dos personas se aman "de verdad" bajo ecuaciones no estandarizadas por la "cultura temporal", y recorren el mundo juntas, mientras esas otras estandarizadas viven bajo el paraguas de la ignominia, la rutina y la mentira; eso sin entrar en las de "conveniencia" (habría que hacer un buen estudio estadístico aquí...).

Les animo, enérgicamente, a mostrar públicamente su amor..., si es verdadero. Si no, mejor ahórrense el circo mediático y las verbenas, claro... Vivan de verdad y sean muy felices.

Siempre soñé con dedicar todo lo que hago a alguien, directa e indirectamente, y tú te has convertido en ese alguien. Solo queda mostrar poco a poco, a todo el mundo, lo preciosa que eres... Mientras tanto, "cántame" como una sirena (como dice la canción de la sister: iMarchiati feat. Ku-Minerva "Sirena" - Spanish Version).

Desde nuestro arrecife de Cabo de Gata.

"El mar desde aquí..., seduce mis ojos...".

Te quiero, Carmen G. Q.