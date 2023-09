Como en el anuncio de los años 80, “el algodón no engaña”. 5 partidos de liga. 4 derrotas y un empate. Ninguna victoria. Un punto de quince. Colista. Y el equipo a medio hacer. La situación no es que sea alarmante, es aún peor. Porque el equipo, que tenía una hemorragia defensiva la temporada pasada, encajando goles con mucha facilidad, sigue con la misma sintonía a pesar de haber cambiado la mitad de la plantilla y casi por completo la defensa. Es muy preocupante que, con muy poco, y por los motivos que sea, nos hagan tan fácil gol. El entrenador no es responsable de que este o aquel defensor midan mal, se queden descolgados, el centrocampista de turno recule y siga su marca o cosas así, pero cuando esos errores individuales se repiten semana tras semana, algo deberá hacer al respecto. En 5 jornadas, nuestros errores en área propia nos han penalizado muchísimo. Y en el área contraria también. Generamos ocasiones de todos los colores y fallamos más que una escopeta de feria. Atrás pecamos de bisoñez y arriba carecemos de maldad. En Villarreal, donde lo normal habría sido una goleada rojoblanca, incluso a pesar de un penalti no señalado y una merecida expulsión no sancionada, nos vinimos de vacío. La cara de tontos la llevamos de serie. Los buenos 75 minutos primeros quedaron empañados con unos cambios que llegaron tarde y mal, sin dar descanso a los que lo pedían a gritos y con una selección de nombres más que cuestionables. Que un Villarreal ni a medio gas, sumido en el caos tras el cambio de entrenador, acabara ganando este partido es increíble, aunque lo es menos si el rival es nuestra UDA, que tan acostumbrada nos tiene a este tipo de despropósitos. Vicente Moreno y su cuerpo técnico tienen mucho trabajo por delante y el tiempo corre en su contra. No ganar al Valencia en casa podría ser fatal. No queremos ser el Elche de la temporada pasada, que se descolgó desde muy al principio y ya tuvo que ir a contracorriente todo el año. Seguir sin ganar partidos es insostenible, y más con la inversión del verano...