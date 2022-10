No hay quinto malo

Londres, 6 de octubre de 2022. Estimado Navarro, tras cuatro derrotas consecutivas el Almería ha caído en puestos de descenso. El mes de septiembre ha sido fatídico y el equipo pasa un bache del que le cuesta recuperarse y pone en entredicho la continuidad de su entrenador. Rubi no está ni cómodo, ni contento con la situación actual. Es consciente de que el fútbol no tiene memoria y de nada sirve lo que consiguió la temporada pasada. Muchos de los que adoraban la Rubineta y coreaban su nombre, son los primeros en pedir su cabeza y dedicarle todo tipo de insultos. Yo sigo creyendo en Rubi, llámame loco. Creo que si se centra en lo que tiene entre manos, puede hacerlo funcionar. Hay quien lo desacredita diciendo que con Sadiq habría subido cualquiera, pero en la temporada anterior y en la anterior con Darwin, no subimos. Algún mérito tendrá sacar la mejor versión de Chumi, De La Hoz, Robertone o Ramazani. Insisto, creo que hay mejores mimbres de lo que se ha visto, pero Rubi tiene que pensar con la cabeza fría y utilizar sus recursos sin casarse con nadie...