Lo racional y lo emocional

Negredo, Uche y Piatti fueron mis respuestas al entretenido reto que propuso la UDA en sus redes sociales el pasado martes. En él, el club rojiblanco pedía a su audiencia que formase su delantera ideal eligiendo una opción de cada línea. En la primera estaban Luna, Charles, Ulloa, Darwin y Negredo. Elegí al último. En la segunda aparecían Quique, Juan Muñoz, Álvaro Giménez, Uche y Francisco. Me quedé con el nigeriano. En la tercera y última figuraban Aleix Vidal, Ortiz, Crusat, Lazo y Piatti. La más difícil, para mi gusto, pero elegí al argentino. Como era de esperar, hubo infinidad de combinaciones en las respuestas a este juego. Es lo bonito del fútbol. Siempre es complicado realizar un ranking en este deporte tan emocional. Lo meramente futbolístico se entremezcla con las sensaciones que cada jugador es capaz de transmitir. Además, está la trayectoria. ¿Merece más reconocimiento un buen jugador que está cinco años en el club o un futbolista soberbio que solamente pasa una temporada en la entidad? ¿Es más destacable hacer tres magníficos cursos en Segunda o uno muy bueno en Primera? ¿Destacamos a un jugador entregado a la causa por delante de uno mejor pero más vago? Para contestar a este test, intenté dejar el corazón a un lado. O lo que es lo mismo, respondí lo que creo que elegiría un aficionado de otro equipo que no se dejase influenciar por ninguna emoción al ver a tanta leyenda unionista junta. Negredo, Uche y Piatti me parecen los mejores futbolistas de cada lista. Así, en frío. Alejándome de lo demás. No obstante, si hubiera que hablar de lo que cada uno me ha transmitido, Francisco sustituiría al nigeriano y Ortiz y Crusat, por este orden, superarían al argentino. Tampoco olvido que en esa lista me sobran nombres, como los de Juan Muñoz, Lazo o Darwin, a quienes hay que valorar a la larga, y me faltan algunos como el de Suso o, sobre todo, Raúl Sánchez. Una mera reflexión de un juego que nos ha invitado a darle vueltas al coco. Para eso sirve jugar.