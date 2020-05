Qué raro todo

Comenzó a rodar de nuevo el balón aunque había muchas cosas que habían cambiado. Valga decir que todos estábamos esperando que volviese el fútbol y aunque ahora todos parezcamos expertos de la liga alemana, exceptuando los grandes futbolistas de la competición, muchos de los jugadores de los partidos que se disputaron ayer sábado eran perfectos desconocidos para el gran público. Hay cosas raras como qué los futbolistas no se abracen cuando hay un gol. Da la sensación de que es un gol en un partido amistoso, sin mucho que ganar y ningún aficionado saltando en la grada. Precisamente en la grada es donde está el mayor drama de este nuevo fútbol. Las sillas vacías, el silencio incomodo de un balón tras finalizar una jugada y pocas oportunidades de meter presión a un futbolista rival o ayudar al que juega en casa. Bajo esa premisa podemos sacar una estadística: en los cinco primeros encuentros disputados, tan solo en uno de ellos consiguió ganar el equipo local. Todo es diferente. Los balones fueron desinfectados antes de comenzar el partido, las mascarillas pegadas a la boca de los asistentes exceptuando los protagonistas en el verde, distancia entre jugadores en el banquillo, muchos calentando en la banda, choque de codos entre entrenadores… En lo referente al fútbol fue lógico el falto de ritmo. Empecé viendo con ganas el Dortmund-Shalke 04, pero es cierto que los amarillos fueron tan superiores que no necesitaron emplearse muy a fondo. Jugadores cansados en el segundo tiempo y el balón circulado cada vez más lento me hicieron pasarme al Leipzig-Friburgo. Allí lo apretado del marcador ponía mayor emoción. Mientras los visitantes se defendían intentando guardar la ventaja en el marcador, el equipo de Nagelsmann hacía todo lo posible por no desengancharse de la lucha por el título. Lo consiguieron empatando por medio de Poulsen a falta de 13 minutos para el final . Es el nuevo fútbol. El que nos va a tocar vivir también en España dentro de muy poco. No es al que estábamos acostumbrados ni el que más nos deslumbrará, pero sigue siendo fútbol. Con sus emociones y sentimientos. Mientras vuelve la normalidad y el fútbol de siempre, con esto nos puede valer.