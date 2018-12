Más que los ratones coloraos

Almería, 13 de diciembre de 2018. Estimado Piñeiro, Alfonso lleva en el negocio del fútbol más de tres lustros y lejos quedan ya aquellas novatadas de Horvath y compañía. Es de los dirigentes más longevos del fútbol español y sabe muy bien cómo tener motivada a su tropa. Si además, como bien apuntas, la soldada es escasa, nunca viene de más un suplemento que haga tener a todos con las orejas de punta. Lo que no acabo de entender es que un capitán como René diga que la información "desestabiliza". Que yo sepa las primas son algo común en todos los equipos y el hecho de que se hagan públicas no debería afectarles en el rendimiento. Lo único que puedo añadir es que la información estaba en mis manos desde hace un par de semanas y, una vez contrastada correspondientemente, no quise publicarla tras el 8-0 de Villarreal para que no se nos acusara de oportunistas. Vi bien hacerlo después de remontar en Oviedo. Ni medias verdades ni gaitas, verdad-verdadera.