Un rayo de esperanza

Es un pobre, previsible y socorrido juego de palabras, pero es cierto que el Almería, tras un mes de septiembre para olvidar, por fin pudo quitarse de encima el peso de la 'Sadiqdependencia' y demostró tener una plantilla que puede competir de forma muy digna en La Liga. Lo hizo ante un Rayo Vallecano que se vio sorprendido por la salida decidida de los almerienses, que al poco del cuarto de hora ya vencían por 2-0 y al filo del descanso sentenciaban por medio de El Bilal. Rubi, más tranquilo y cauto tras el partido, hizo hincapié en que el equipo demostró que puede competir. Lo hizo sin sacar pecho. El Almería y Rubi necesitaban tomar aire y ver las cosas con perspectiva y parece que por fin lo están haciendo. Sí, se ha ido Sadiq, una baja muy sensible para cualquier equipo, pero esta plantilla tiene otras virtudes que, si se saben explotar, pueden ser tan determinantes como el delantero nigeriano. La segunda línea formada por Embarba, Melero y Baptistao es un buen ejemplo. Era importante ganar al Rayo porque tras cuatro derrotas seguidas, una quinta habría podido ser definitiva o, como mínimo, habría hundido más al equipo, no solo en la tabla, sino también moralmente. El triunfo sirvió también para salir de los puestos de descenso y afrontar los próximos partidos de otra manera. El domingo visitamos al Betis, uno de los equipos en mejor forma del fútbol español. Luego, entre semana, viene el Girona, que pese a que parecía tener un gran arranque liguero no deja de estar empatado a puntos con nosotros, y al otro domingo nos toca la siempre complicada visita a Villarreal. Tres partidos en 7 días. No se afronta este tramo de la competición de la misma manera con 4 puntos que con 7. El conjunto dirigido por Rubi, a diferencia de lo que demostró en San Mames, tiene que competir partido a partido. Los resultados llegarán o no, pero si el equipo juega con la seguridad que jugó el pasado sábado, tendremos más resultados positivos que negativos. Ese es el camino a seguir para llegar fuera del descenso al parón del Mundial y lograr la permanencia a final de temporada…