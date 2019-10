Los recambios

Empezaba la UDA esta temporada con mayoría de jugadores de temporadas anteriores en los onces iniciales. Los resultados óptimos y la tardanza de las incorporaciones mantuvieron a los Chema, Gaspar y compañía sobre el césped en detrimento de hombres que poco a poco están cobrando protagonismo y que estaban llamados a ser los referentes: hablamos de Vada o Lazo; también de Coric o Darwin, a los que les está costando aún más entrar en juego. Para la visita del Extremadura, veremos si Pedro Emanuel cuenta con sus tres delanteros en plantilla o por el contrario deja a alguno fuera. Y a ver si ese vuelve a ser el MVP de septiembre y aún Pichichi rojiblanco: Sekou parece haber perdido puntos ante el míster a favor de un siempre peligroso y voluntarioso Juan Muñoz, de momento su máximo rival por la titularidad. Porque a Darwin lo estamos viendo más en convocatorias de selección, codeándose con Luis Suárez y marcando incluso goles en los pocos minutos de los que dispone. Yo no digo que está mal enorgullecerse y presumir de eso. Aunque sí diré que, sintiéndolo por el chaval, preferiría que estuviese más aquí y menos con Uruguay. Ya no queda, de esa lista anterior que parecía una pléyade de estrellas, nada más que el charrúa por debutar como titular. Los que no faltan nunca son los Audi, que Turki sortea como si fueran gorras. El caso es que ahora que vamos a jugar en domingo a las nueve de la noche, con cambio de hora -toca la de invierno-. No puedo adivinar, aunque me atrevo a predecir, la entrada que tendrá el estadio: muy probablemente será más floja que en la de los anteriores partidos en casa. Y no será porque hay en juego un coche en lugar de tres, sino porque acabar cerca de medianoche en víspera de laborable, con retransmisión en abierto, invita a quedarse en casa viéndolo con la cena en la mesa y las castañas asándose en la sartén. Lo malo es que para los que falten, de esos casi 11.000 abonados, no habrá recambios.