El recién ascendido

Ser un recién llegado a una categoría superior, en la que nunca has jugado, puede tener su ventaja. Evidentemente nunca es fácil adaptarse a una salto notable, a dejar de competir a nivel provincial para hacerlo ante equipos de otras comunidades autónomas, con el gasto económico que eso conlleva y el cambio cada semana en cuanto a organización de entrenamientos, teniendo en cuenta cada desplazamiento del fin de semana. Muchas cosas han cambiado para el Atlético Pulpileño desde que es equipo de la Segunda RFEF y parece que se está amoldando de una forma excelente a todas esas modificaciones. Siendo un club humilde, ha arrancado la temporada 2021-2022 con el reto de permanecer en esta nueva competición a la que acaba de ascender, algo que no le va a ser nada fácil dada la talla de los equipos con los que tendrá que enfrentarse a lo largo de la campaña. Por suerte, ya ha sumado seis puntos en tres jornadas disputadas, una cifra muy buena que le ha hecho instalarse, por ahora provisionalmente, en puestos de play off de ascenso a Primera RFEF. Su clasificación actual es algo simbólico, como bien sabe todo el vestuario, pero que le quiten lo bailao a los de Sebas López, que además soñar es gratis. Al ser recién ascendido, sin haber hecho un desembolso económico enorme para lograr una ambiciosa meta este curso, el equipo del Levante almeriense no tiene la presión que puedan tener otras entidades como por ejemplo el CD El Ejido, al que precisamente vencieron los rojinegros por 0-1 en Santo Domingo hace pocos días. El Pulpileño va a dejarse la piel en cada encuentro, pero si finalmente las cosas no salen bien, no sería considerado un fracaso. Dolería, claro, pero no se les podría echar nada en cara viendo el carácter competitivo de sus jugadores. Esa relativa tranquilidad, la de saber que no vas a decepcionar a nadie pase lo que pase, unida a su mejor arma, la ilusión, convierte a los de Pulpí en un oponente muy peligroso.