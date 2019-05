¿Tiene mucho ya recorrido el Almería?

Da la sensación, después de escuchar a René tras su ampliación de contrato con el Almería, que el club tiene ya muy avanzado quién va a ser el entrenador la próxima temporada, a raíz de esa frase pronunciada por el capitán que venía a decir que le gusta el proyecto que le presentó el club para la próxima temporada. Y digo esto porque ese mismo día dijo Ibán Andrés que "tenemos que ir de la mano del entrenador", a la hora de hablar de refuerzos, como ya se hizo con Fran. Es más, hace un par de semanas, también se dijo que tras una primera toma de contacto con FF para hablar de renovación, tenía conocimiento de los jugadores que iba a tratar de traer el club y lógicamente daban a entender que contaban con su visto bueno. Pues bien, Ibán dejó muy claro cuando se le preguntó al respecto lo siguiente: "Es el entrenador el que los pone o no los pone y el perfil de jugador que pueda gustar o no le pueda gustar que nosotros hayamos visto y siempre tenemos que ir de la mano del entrenador", dijo el secretario técnico. De todo esto se puede deducir que da la sensación de que no parecía entrar mucho en los planes del club la continuidad de FF, porque si desde la propia área deportiva se dice que se está trabajando en la planificación de la próxima temporada y en ese próximo curso ya no va a estar FF y los jugadores que vengan cuentan con el beneplácito del que será nuevo entrenador... Incluso René reconoció que le gustó el proyecto que le habían presentado para la próxima temporada, viniendo a asegurar que el elegido para sustituir a FF está al tanto de todos los movimientos que está haciendo el club en materia de refuerzos para la próxima temporada, porque de lo contrario no tendría sentido seguir moviéndose y cerrando acuerdos con jugadores. Luego, como dice Ibán, el que tiene que ponerlos en el campo es el entrenador y estarán los que a él le gusten y si no, ¿qué haces con ellos? Es más, ¿qué puede pasar con Fernando, portero que ha renovado por dos temporadas más sin apenas haber jugado en las dos anteriores, si el entrenador que venga quiere traerse a otro guardameta que le guste más? No sé, o todo está ya bien amasado o no tiene sentido renovar a un segundo portero que no ha jugado prácticamente nada, salvo que el entrenador que venga haya dado su visto bueno.