El recuerdo y el olvido

La exageración bipolar ha encontrado en el mundo del fútbol un espacio muy abonado. El hincha es ciclotímico por naturaleza y definición. Lo mismo enloquece de depresión, cuando su equipo no gana, que se muere de euforia cuando los suyos se pasean. Este deporte, tan mágico como genial, produce estos efectos, pero también recuerda que la ilusión y el olvido son asientos del mismo tiovivo. La UDA está a tres puntos del play-off y a cinco del descenso. Una victoria y tres equipos le separan del cielo. Y dos derrotas le sitúan en el infierno de los menesterosos. Un pozo que conoce bien. No en vano, lo ha cohabitado en 65 semanas de entre las 133 jornadas disputadas desde que descendió de Primera. Tras caer en el Carranza en la primera jornada, y dar una imagen bastante pobre, el que más y el que menos repasaba la clasificación e intentaba poner nombre a cuatro equipos peores que los unionistas. Seis semanas después, no sé si los mismos u otros distintos, miran a quienes preceden al equipo de FF. Resulta curioso. También lo es que los rojiblancos superen en la tabla a seis de sus siete primeros rivales de este curso y al todopoderoso líder Málaga le ha apeado de la Copa. En la 2017/2018, los números fueron de 11 sobre 21 puntos posibles en las siete primeras jornadas. Y luego, todo el mundo sabe la sangre, sudor y lágrimas que costó la salvación. Son cosas y casos que pueden o no repetirse, pero que conviene no olvidar. Y es que el fútbol no tiene memoria. El relato de hoy acaba en un bar de mi pueblo, donde se puede leer: "Sólo muere aquello que se borra del recuerdo". La cita alude al imperdonable olvido de los medios locales sobre el primer duelo en la Premier entre Emery y Gracia, técnicos del Arsenal y Watford, y responsables de los dos ascensos del siglo XXI de la UDA. Ya sé que se habían medido en la Liga en cuatro ocasiones, al frente de Sevilla, Málaga y Osasuna. ¡El del sábado fue en el país que inventó el fútbol!