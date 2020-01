¿Dónde están los refuerzos?

Habrá quien diga que hasta el 31 de enero hay tiempo. Es cierto, pero lo normal es que si van a llegar jugadores ya estén empezando a trabajar a las órdenes de José María. Es de imaginar que estarán más que vistos por quien corresponda en el club, ya que no debe de pasar lo de la temporada pasada cuando el club trajo a Demirovic y no se nos olvidarán las palabras de Fran Fernández, allá por el mes de mayo, cuando se le preguntó por su poca (por no decir escasa) aportación al equipo y dijo que su rendimiento no fue el esperado por la falta de adaptación, y eso que habían pasado cinco meses. En fin, que esperemos que los que vengan no tengan el mismo problema, aunque mucho me temo que por su rendimiento o por lo poco que han aportado al equipo, algunos de los que llegaron en el mercado de verano aún no se han adaptado. Hablando de los que llegaron en verano. Turki anunció sorpresas de cara al mercado invernal. Lo normal es que antes de que haya caras nuevas en el vestuario, haya salidas. Sí, salidas con "s" al final porque visto lo visto hay jugadores que no entran y parece poco probable que vayan a entrar en los planes de José María, por muy del Almería que digan ser, pero para el entrenador no cuentan y menos lo van a hacer con la llegada de nuevos jugadores, por lo que todo apunta que lo mismo los Reyes Magos les buscan destino, no se sabe si hasta junio o para siempre. Y es que el Almería necesita urgentemente jugadores. En defensa y en el centro del campo el equipo no anda bien y necesita ese perfil que no tiene y que debe de incorporar para hacerlo más competitivo. Es de imaginar que José María, después de esa cumbre en Marruecos con Turki, daría su opinión acerca de los movimiento que estaba llevando a cabo el club y que serán jugadores que gozan de la total confianza del entrenador. Esperemos que el encargado finalo de decidir tenga tino y acierto.