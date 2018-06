Que regalen el abono

Tal y como está el percal, viniendo de cuatro años de pura agonía, de anunciar a bombo y platillo que se aceptan ofertas para vender el club y de ver nada menos que el capitán de la plantilla está presuntamente implicado en un turbio asunto de amaño de partidos para favorecer a las mafias de apuestas ilegales, la UD Almería debería considerar muy seriamente la posibilidad de regalarle el abono a sus seguidores. Y no lo digo en broma.

Dicha medida acaba de ser adoptada por un club de superior categoría, el Levante, que para premiar la fidelidad de sus seguidores renovará gratuitamente el carné de todos aquellos que no se hayan perdido ni un solo partido del curso recién concluido. Son 9.261 personas. La campaña de captación rojiblanca está a punto de salir a la luz y bueno sería que la directiva sea sensible a la realidad. No hablo ya de las rebajas estipuladas por asistencia, sino directamente de hacer ese guiño.

La realidad es descorazonadora, aunque respecto al último caso relacionado con Morcillo habría que realizar varias puntualizaciones. La primera es que al club se la han puesto botando y al pie para no renovarle el contrato. Tiene la excusa perfecta. La segunda es que el central valenciano, a sus 32 años de edad, puede haber dicho adiós a su último gran contrato como jugador profesional. La tercera es que conviene respetar el derecho a la presunción de inocencia.

Que hasta ahora sepamos lo retuvieron en el aeropuerto de Valencia para interrogarlo antes de tomar un avión hacia Italia, donde disfruta de sus vacaciones. Eso implica que no había riesgo de fuga. Cabe suponer que la policía pueda manejar escuchas contundentes acerca de su participación en la 'Operación Cortés', pero eso no implica que el juez las considere como pruebas inculpatorias para una condena. Hasta que no haya sentencia mejor no arrojar a nadie a la hoguera.