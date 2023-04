Las 4 reglas

Un trabajador no puede incorporarse a su puesto de trabajo sin haberlo dado de alta en la S.S., y para la baja, la empresa dispone de 72 horas. En toda España, eso se hace por internet. Y por internet, esa información viaja, como siempre hemos dicho en Almería, "follá viva". Disculpas. O sea que no hay que hacer estimaciones, ya que en todo momento el ministerio sabe cuántas criaturas hay trabajando. Y me pregunto: ¿Es que la ministra además de sumar no sabe lo que hacen y saben los ordenadores de su organismo? ¡Seamos serios! Ignacio Flores