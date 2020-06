El regreso de un zapillero

Restan ocho jornadas, con sus 24 puntos y 720 minutos en juego. Pero los 90 primeros son los más importantes y corresponden a la visita de la AD Alcorcón de mañana. El partido devolverá a FF al Mediterráneo un año después de su salida del club. Será su primer duelo en Almería contra el equipo de su ciudad y amores. Un mar de sensaciones contrapuestas invadirá al hijo del frutero antes, durante y después del choque. El Zapillo, el barrio de su familia y el suyo hasta mudarse a El Alquián tras casarse con Carolina, a la que conoció en su etapa en El Parador, donde ejercía de fisioterapeuta, también es el de este periodista. No sé si marca una identidad y forja carácter, pero su destino profesional pasaba por otro banquillo y ciudad. FF pasó a ser un ex rojiblanco el 10 de junio de 2019. Salió de Almería y de la UDA, pero ni la ciudad ni el club han salido de su recuerdo y cariño, después de siete temporadas como rojiblanco. Dejó un rastro de serio en el trato y seriedad en el trabajo. Llega cambiado, con barba, y más curtido. Y con un récord como aval de su trabajo, el de dirigir al único equipo en Europa imbatido como visitante, con 6 triunfos y 11 empates en 17 desplazamientos. Llega junto a Héctor Berenguel como segundo y Maikel Marcos como analista, en un guiño de complicidad y lealtad. Dejé escrito que sería pitado en su regreso. La realidad es otra muy distinta y mi premonición no se cumplirá. No acerté. Él sí lo hizo. "La política nueva traerá beneficios en el futuro al club", pronosticó. Dio en la mitad de la diana. La victoria situaría a los de Guti a un solo punto de los 60 "muy meritorios" que sumó el equipo bajo su mando el curso pasado, en la décima plaza. Llega un tipo normal, algo resentido, al frente de un club de barrio, con alma de 'matagigantes.'