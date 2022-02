Como dice el poeta todo concluye al fin, todo tiene un final. En el mundo del fútbol el final está a la vuelta de la esquina, carreras cortas para las que tienes que sacrificar la primera mitad de tu vida y te olvidas de ser niño o un mozuelo adolescente. A cambio, solo algunos llegan y de esos algunos, una minoría logra hacer realidad el sueño de convertir en millonaria a su familia, allegados y demás beneficiarios. Dentro de esta élite hay poquísimos jugadores de fútbol -también de otras disciplinas-, que por su talento y perseverancia han marcado una época. Haciendo un ejercicio de memoria es fácil llegar a nombrar a unos cuantos, porque no son demasiados. Di Stéfano, Puskas, Cruyff, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi. Seguro que me dejo un pequeño puñado fuera, pero solo es un ejemplo de nombres que han marcado un antes y un después. Estos últimos, aún en activo pero pisando la cuarentena, están ofreciendo sus prestaciones finales, pero con la consecuencia natural de haber sido y ya no ser. Cristiano Ronaldo después haberse ido del Real Madrid a levantar Champions con otros equipos, se ha convertido en un problema ayer en la Juventus y hoy en el Manchester United. A Leo Messi, le pasa tres cuartos de lo mismo. En Francia le exigen, con toda la razón que da el dinero, que sea el mismo que brilló durante quince años en el Barcelona. Pero ya no es determinante, solo chispazos de calidad que ofrece cada vez en menor proporción no parecen ser suficientes en el PSG, los Globetrotters del siglo XXI. Detrás de esta generación, se espera que otros recojan el testigo. Neymar estaba llamado a ello y es más noticia por lo que hace fuera que dentro de la cancha. Ahora se habla de Mbappé y de Haland, que son determinantes, apuntan maneras, pero les queda mucho camino por recorrer y mucha sopa que tomar. Ya son jugadores consagrados. Ya valen millones de euros, pero todavía no han llegado a tomar el relevo. Se les espera por el bien del fútbol y de la humanidad. El relevo esperado, porque el show debe continuar.