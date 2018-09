Es inevitable que cuando acaba la Feria de Almería aquí recurramos al chascarrillo de que se ha acabado el verano. Pero eso tiene poco de realidad, porque septiembre nos tiene reservadas muchas más jornadas de sol y sofocante calor y, además, a los almerienses hay que echarlos de las playas a escopetazos. A mí no. Es más, es que cuando empieza la Feria yo doy por terminados los días de playa. Ya me planto a esperar a que se meta realmente el otoño y ser feliz hasta que llegue el mes de marzo. Pero ahí donde me ven, justamente ayer, con todo el dolor de mi corazón y con toda la pereza que haya podido tener nadie jamás, me armé de valor, desempolvé la toalla, me enfundé el bañador y estuve a remojo a dos días de comenzar octubre. Es lo que tiene dejar de lado las preferencias de uno y hacer lo posible porque determinadas personitas sean muy, muy felices. Eso sí, ya hasta el verano que viene no me vuelven a pillar, se pongan como se pongan.