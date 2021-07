No repetir errores

Londres, 29 de julio de 2021. Estimado Navarro, el martes tuve la oportunidad de tener una tertulia futbolística en mi bar de cabecera y estuvimos analizando la temporada pasada, tratando de entender los motivos por los que el objetivo del ascenso no se alcanzó. Volví a reafirmarme en mi postura de que las decisiones del VAR fueron clave y mentalmente sacaron al equipo de la competición. Luego es cierto que José Gomes no supo abstraer al equipo y recuperarlo para la causa y eso le costó la destitución, aunque hubo otros errores previos. Por ejemplo, se apuntó al mercado invernal, que en las 2 campañas de Turki ha sido un desastre. Pero también hablamos de la poca versatilidad de Gomes con sus sistema y sus cambios, normalmente sota, caballo y rey. Cuando un club confecciona una plantilla amplia es importante saber optimizar los recursos y contar con variantes. Es importante tener un buen plan A, pero no menos importante contar con B, C y D. Esperemos que Rubi y la dirección deportiva tengan esto en cuenta de cara al próximo curso...