La resiliencia, Domingo y los niños

La primera acepción de la RAE define el término 'resiliencia' como la 'capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos'. Esa es la teoría. No aparece ningún ejemplo práctico, aunque bien se podría aplicar a Domingo Beltrán, entrenador del Aguadulce, y sus niños, jóvenes mejor escrito, porque alguno llega ya a 1'80 metros. El pasado curso disputaron 28 encuentros en el grupo 2 de Tercera Andaluza Infantil. Todos ellos los contabilizaron por derrota, con apenas 22 tantos a favor y 207 en contra. Se merecieron, sin ninguna duda, la única plaza de descenso que había. El baile de plazas y la retirada de otro club dejó la vacante libre y la han aprovechado, volviendo a jugar esta temporada en la misma categoría. Llevan tres partidos y en los tres han logrado tres goleadas. Pocas personas se merecen más ese premio que Domingo y sus niños y pocas personas se merecen más la aplicación del término 'resiliencia'. No es fácil llegar a casa y que ya ni te pregunten que cuánto ha quedado el encuentro, sino directamente de cuánta diferencia ha sido el tanteador. No es fácil ir a entrenar un martes después de haber sido goleado dos días atrás. Y no es fácil que eso ocurra semana sí y semana también, desde septiembre hasta junio. No es fácil aguantar comentarios de familiares (o amigos en el caso de los jugadores) criticando tu trabajo. Y no es fácil ver que éste no tiene su fruto a pesar de estar convencido de que es bueno. Lo sencillo sería buscarse alguna excusa, quitarse de en medio y dedicar ese tiempo a la lectura, a ver la televisión, jugar al Fortnite y estar con la familia o amigos. Porque hay gente que no sabe convivir con la derrota y que a la mínima suplencia o derrota se marcha a otro club porque ellos son supuestas estrellas y futuros estrellados. Por eso me alegro por Domingo y su equipo.