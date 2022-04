Toda la Almería futbolera, e incluso la que no, está pendiente de que la Unión Deportiva Almería consiga, al fin, certificar el desembarco en Primera División en el tercer año de Turki y su gente por estos lares. Ya va tocando, después de suculentos desembolsos, y dos fracasos previos (no cabe utilizar otra palabra ante las altas aspiraciones del proyecto). El éxito parece más cerca que nunca y no solo por la posición clasificatoria y la trayectoria del equipo, que lleva viviendo prácticamente todo el curso en la zona de ascenso, sino por detalles 'intangibles' que a menudo marcan la suerte en estos trances. Los goles de Ely en Valladolid y Curro ante el Sporting lo son. Yo soy de los que piensa que este año sí toca, y me consta que como yo lo creen muchos aficionados.

La noticia, cuando se produzca, significará un pelotazo para la ciudad y para la afición indálica, que al fin podrá ver a su equipo codearse de nuevo con la élite nacional, y quien sabe qúe cosas bonitas más. El club crecerá como entidad y la gente de Turki podrá comenzar a hacer aquello para lo que vinieron a Almería: alcanzar los focos con un proyecto bien dotado y con altas perspectivas de crecimiento. Y es justamente este el concepto que considero más ilusionante de todos: no tanto el ascenso en sí, que cuando llegó Turki fue como el valor en el soldado (ya se le suponía), sino la capacidad de crecimiento y expansión hasta cotas que nunca se han visto en Almería. Para conseguirlo con más argumentos si cabe se antoja muy importante que el equipo filial compita al mayor nivel posible, por lo que lograr el ascenso a Segunda RFEF debe ser, y de hecho lo es, un objetivo irrenunciable. Dos ascensos serían una bendición para la UDA de Turki, que ha sabido esperar su oportunidad a sabiendas de que, como dijeron primero Persio y luego Cela, quien resiste, gana.