La verdad es que sigo sin entender por qué la gente en Almería ha perdido la cabeza por un centro comercial. Vamos a ver, que solo son tiendas. Además, como somos borregos, hay que ir ya, todos de golpe. ¿No nos podemos esperar un tiempo a que se pase un poco la fiebre? Así que conmigo que no cuentVALE, YA HE IDO. Da la casualidad de que he tenido la ¿necesidad? de ir de nuevo a Leroy Merlin tras diez años sin tener que pisarlo. Y la verdad es que teniendo uno aquí al lado, me sonó ciertamente absurdo decir de ir al de Roquetas solo por mantenerme en la Resistencia. Así que me armé de valor, hice testamento y me arriesgué con el géiser invertido que sale del techo y las planchas metálicas asesinas. Y, oye, será que llevo un cateto dentro, pero a mí es que un Zara Home con villancicos ya me gana para siempre. Ahora, ni borracho pienso hacer una cola de una hora para comer en una franquicia de comida italiana. Dadme dos semanas.