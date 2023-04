Ala Inteligencia Artificial, no la considero Inteligencia propiamente dicha. Ello es una actitud consecuencia de mi amistad con Pepe Mira, y nuestras conversaciones sobre Cibernética "y similares". Pero como hay que estar informado, estoy haciendo mis pinitos con Chatgpt. Pensando en el tema "tv3, Virgen del Rocío y el andaluz" le he pedido a GPT: "dame una respuesta corta sobre respeto a la religión" y "la muy máquina" me ha dicho: "Es importante respetar la religión y las creencias de los demás". ¡Esto puede ser el comienzo de una gran amistad! Ignacio Flores