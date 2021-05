Sin retorno

Aquí estamos. Hace una semana nadie habría apostado por que la última jornada de campeonato sería tan tranquila para la UD Almería, pero lo cierto es que, quitando los últimos minutos frente al Logroñés con más miedo autoimpuesto que peligro real, la clasificación para el playoff fue más tranquila de lo esperado. Entraba dentro de la lógica, realmente. Los rojiblancos eran los que mejor lo tenían para certificar su presencia en estas eliminatorias. Lo malo es que la lógica dejó hace tiempo de tener hueco en el panorama de los andaluces. Los de Rubi juegan mañana para decidir en qué posición terminarán dentro de los playoffs. Terceros, cuartos o quintos, ya que solo una debacle haría que finalizasen sextos. A mí, realmente, no me inquieta en exceso. Hace tiempo que, en estos partidos, confío más en estados de forma que en ventajas de campo. Por eso, terminar con buenas sensaciones en El Molinón se antoja fundamental. El no acabar la temporada regular con un humillante 3-0. Ni siquiera con un ambiguo 3-3. Finalizar bien. Con solvencia. Un 0-1, quizás. Un 0-2 sería fabuloso. Incluso un 0-0, si me apuran. No marcaríamos gol. Cierto. Pero tampoco encajaríamos. Y es que, estas alturas, de nuestro ataque no duda nadie. De la defensa sí. El Almería afronta estos partidos clave con pocas certezas, pero con la seguridad de que, si Rubi logra terminar con los problemas atrás -al menos los errores colectivos ya parecen más controlados que los fallos individuales-, podremos mirar hacia adelante con optimismo. Y, a partir de ahí, sufrir. Sufrir mucho. Darle vueltas a todo y perder hambre, sueño y vida. Porque el playoff no se hizo para disfrutar. El premio es tan bonito que el camino se torna horripilante. ¿Estamos preparados, como aficionados, para afrontar esto? No. No rotundo. Lo malo es que, a estas alturas, tampoco lo estamos para no hacerlo. Ya no hay retorno. Bienvenidos a la peor semana del año. Con suerte, también será la mejor.