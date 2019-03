La reválida

Después de la machada de ganar en La Romareda ahora toca intentarlo de igual manera en El Molinón. A buen seguro que el Sporting de Gijón, como todos los equipos de la categoría, conoce a la perfección las virtudes del equipo de Fran Fernández. Un equipo correoso, que obliga a los rivales a desgastarse corriendo mucho y que maneja como se vio ante el Zaragoza la estrategia a la perfección. Los que a principio de temporada eran futbolistas interesantes pero que debían demostrar su valía en la categoría ahora se han convertido en jugadores contrastados y de enorme valor. Esto viene a colación porque la dirección deportiva ha comenzado las renovaciones con Iván Martos y es de esperar que no sea el único que pasar a rubricar el nuevo contrato, seguro que más de un jugador rojiblanco tiene varios pretendientes esperando. La revalorización de la plantilla es una medalla que tienen que compartir trece estamentos: Corona, porque es el encargado de confeccionar dicha plantilla. El técnico del Almería porque bajo sus órdenes los futbolistas han progresado y evidenciado una gran mejora. Y por su puesto los propios futbolistas, ya que sin sus ganas no habrían evolucionado como lo han hecho.

Que el Sporting de Gijón no esté en la clasificación en el puesto que se esperaba no quiere decir que su peligrosidad en El Molinón mengüe. Con un técnico de la cantera como José Alberto López y varios futbolistas llegados desde el propio Mareo, la eterna regeneración no termina de hacer un equipo ganador. Mariño un fijo en la portería al igual que Carmona partiendo desde la banda.

El clásico 1-4-4-2 pierde su esencia en el centro del campo donde no hay un líder natural que pueda definir cuál es la propuesta del Sporting, así que en un mismo partido se puede comprobar cómo alteran el juego por bandas para poner centros al área como un fútbol más vertical buscando desde cualquier posición a los dos puntas. Los dos delanteros Álex Alegría y Djurdjevic abastecen a los compañeros que llegan desde segunda línea y a ellos mismos. Esté es el principal peligro de un Sporting que está obligado a ganar para no descolgarse de la zona alta de la tabla.