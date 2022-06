Casi todos revalorizables

Almería, 2 de junio de 2022. Estimado Piñeiro, como bien apuntas en tu misiva la jugada puede salirle redonda a la UD Almería porque casi todos los futbolistas en cuestión, tal vez con la excepción de Eguaras (por edad), son revalorizables en un futuro cercano a poco que destaquen en la máxima categoría. Pozo, que ya sabe lo que es jugar en Primera, es una apuesta segura por su insultante juventud y desparpajo. Robertone tiene cosas que decir en la élite porque vino desde Argentina con ese sueño. Qué decir de Sadiq en el escaparate de una de las mejores Ligas del mundo en caso de que no venga antes nadie y se lo lleve previo paso por caja. O Babic, un central zurdo de envergadura y que no cojea en la salida de balón. 1'1 millones por ese perfil es una ganga. La única inversión que quizá no vea recuperable es la de Eguaras, que siempre mantendrá un gran cartel en Segunda y algún equipo con aspiraciones podría asumir el montante. Lo fastidiado habría sido quedarse con Costas, Kaptoum y compañía.