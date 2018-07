El ridículo de España

Decía Sergio Ramos en sus declaraciones después de la estrepitosa eliminación ante la pésima Rusia, que todos los aficionados de la Selección debíamos estar satisfechos por el buen partido y el buen Mundial realizado. Mira que estaba patidifuso después del pestiño que nos tuvimos que tragar a la hora de la siesta hace una semana, pero es que una declaración tan alejada de la realidad saca la mala leche de cualquiera. Sinceramente, hacía muchísimo tiempo que no veía un partido más ridículo de un equipo al que apoyo y mira que nos hemos tragado buenos bodrios del Almería. Pero es que los rojiblancos no daban para más las últimas tres temporadas, era ciertamente comprensible que no jugaran ni a las canicas. Sin embargo, de los jugadores de la mal llamada Mejor Liga del Mundo, de esos mismos que cobran millones y millones de euros por darle cuatro patadas a un balón, no te puedes esperar un papel tan defraudante. No Sergio, no nos fuimos satisfechos ni pensamos que perdimos por mala suerte. Nos cogimos un cabreo de tres pareces de narices y, además, sentimos vergüenza de lo que habéis hecho. Es inaudito que una selección como la española, que había progresado tantísimo en los últimos años, sólo sea capaz de ganarle a Irán de rebote; es inaudito que su portero sólo detenga un disparo en todo el Mundial; es inaudito que dé más de mil pases en un partido y que no le sirvan para nada. Y lo peor de todo es que no exista autocrítica ninguna, que nos vayamos de Rusia, donde por supuesto los señores han estado a cuerpo de rey, tan a gustico, pensado en las vacaciones, en vez de tener un cabreo morrocotudo por una participación tan indignante. El tiki taka, que particularmente siempre me ha aburrido, excepto con Luis Aragonés que sí miraba a la portería contraria gracias a la verticalidad de Villa, o se repudia, o volveremos a ser la España de las penurias,la decadente de Javier Clemente.