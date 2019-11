Quienes ríen y lloran por todos, y al revés

Entrenar es decidir. Guti lo es y ejerció. En cuestión de estilo, lo tiene muy claro: entre toro o torero, lo segundo es lo primero. Y bajo palos, también. Hizo titular a Fernando y mandó al banco a René. La decisión causó sorpresa. La del portero es una posición muy específica. Bien por lesión, sanción o compromiso internacional, es la obligación y no la voluntad la que decide. Entre equipos bien clasificados, el portero suplente lo es casi a perpetuidad. Sus esperanzas aumentan con el cambio de entrenador. El nuevo no quiere saber nada de lo anterior y su primera mirada acostumbra ser la portería. Es una forma de marcar territorio y tener alerta al personal. "Chavales, olvidar el pasado. El presente soy yo. Voy a tratar de ser justo y jugarán los mejores en cada momento", pudieron ser sus primeras palabras al grupo. En román paladino: no me caso con nadie. Conmigo no hay titularísimos. René lo ha sido. Sus números lo dicen: 94 titularidades de 100 posibles en Ligas. Las seis restantes han sido para Fernando. La apuesta salió bien y a los vencedores no se les juzga nunca. El suplente es, aplicando la enología, un 'gran reserva' y lo demostró frente al Numancia. Pero a este periodista le asalta la duda de la causa y el efecto. Me cuestiono si la suplencia de René es un castigo de rendimiento o la titularidad de Fernando es un premio a su paciente trabajo. No sé si al gaditano le han penalizado sus dudas con el balón en los pies o su sinceridad sobre la "dolorosa" salida de Pedro Emanuel. Los porteros son gente de otra pasta. Ríen y lloran por los demás, y los demás lloran y ríen por ellos. El nacido en El Bosque, además, es el capitán. Tengo dudas si eligió bien los adjetivos. Corrió el riesgo, acaso, de no atender al que viene con el mismo cariño. El tiempo y la inminente ventana de invierno lo dirán.