Domingo por la tarde. Me pongo a escribir mi artículo a sabiendas de la derrota del día anterior sufrida por el Mallorca en Castellón, que escapa momentáneamente de la quema y da alguna esperanza a la UDA de recortar puntos sobre los baleares. Se quedan en 68, por los 60 de los rojiblancos a falta de disputar el último partido de la jornada ante el líder, un Espanyol que cuenta con 70 y dobla en diferencia de goles a los de José Gomes. Muchos números no sirven para nada, pero sí dan una idea del porqué de algunos resultados finales cuando te pones a analizarlos. El caso es que un buen amigo me muestra una foto del autobús del rival, aparcado el domingo por la mañana a las puertas de uno de los hoteles de la Avenida del Mediterráneo, donde suelen alojarse los equipos que visitan Almería. Cuarenta y ocho horas antes ya estaban aquí los pericos, concentrados como los que más, para el crucial partido que a ellos les podría suponer certificar su ascenso directo y a los de Turki quién sabe si aferrarse o despedirse. Una victoria es agarrarse a un clavo ardiendo del que seguirían dependiendo de terceros y cuartos actores, puesto que supondría acercarse a cinco y siete puntos de los líderes: dos o tres partidos aún de diferencia. Pero claro, seguir a ocho pasar a estar a trece ya sí que sería definitivo. Lo peor que puede pasar es centrarse en el final de temporada y amarrar lo de acabar entre los seis primeros, con la mejor racha posible de resultados y sensaciones para encarar las eliminatorias en las mejores condiciones deportivas y anímicas que se puedan. Ya se sabe, a veces llega el que va séptimo u octavo ahora, coge la racha buena para meterse in extremis y acaba subiendo. Esa película ya la hemos visto, no hay rival pequeño y todos los tópicos que queramos usar. Como el que nuestro mayor rival somos nosotros mismos. Ojalá podamos quitarnos ese lastre y que el enemigo sea el del bus aparcado en el hotel rival, que no lo tengamos en casa.