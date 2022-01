El 1 de noviembre de 2020, el Almería no pudo vencer a un Girona que terminó con ocho jugadores en un vacío Estadio Mediterráneo. Lo hizo debido a las expulsiones de Ramalho, por cortar un mano a mano de Sadiq; Cristóforo, por un feo plantillazo a Balliu; y Monchu, que hizo una entrada criminal al lateral derecho. El conjunto dirigido por José Gomes las tuvo de todos los colores para marcar. De hecho, terminó haciéndolo, en el que habría sido el primer y último gol de Pedro Mendes con la rojiblanca. El luso cazó un balón en el área en el 93', tras una serie de rebotes, para hacer un 1-0 celebrado con rabia durante las centésimas de segundo que tuvo validez, hasta que Arcediano Monescillo, empujado por esa ley no escrita de la compensación, lo anuló al interpretar que hubo falta en uno de los sanos forcejeos que se produjeron. No la hubo, claro. Pero bastó con que un par de jugadores del Girona se tirasen al suelo gritando para que el colegiado se lavase las manos. El Almería, por tanto, fue perjudicado. Pero no se podía decir muy alto. El contrario había visto tres rojas. ¿Encima te ibas a quejar? Pues sí. Porque quedarte con ocho jugadores no implica que te hayan robado. Que tu rival se quede con tres futbolistas menos tampoco significa que te beneficien. En Lugo, a los andaluces les anularon dos goles por sendas manos de Ramazani y Babic. Enseguida se alimentaron teorías conspiranoicas. Atracos, escándalos y vergüenzas. Basta con informarse para saber que, este verano, la norma sobre las manos añadió un epígrafe que dictamina que si un jugador golpea el balón accidentalmente con la mano o el brazo e inmediatamente marca, ese gol será anulado. Exactamente lo que ocurrió. No da pie a la interpretación. Gol tras dar en mano no es gol. Punto. Concederlo sería un escándalo mayúsculo. Por tanto, al Almería no le robaron en Lugo. Que te anulen dos tantos no significa que te hayan perjudicado, del mismo modo que si al rival le expulsan a tres jugadores no es sinónimo de que te beneficien.