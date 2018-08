Sin rodeos

Fran Fernández tiene muchas virtudes que le hacen ser el entrenador ideal para la UD Almería. Una de las cosas que más valoro, además de sus indudables conocimientos del puesto que desempeña, del club y de los jugadores, es la franqueza con la que siempre ha hablado ante los medios e imagino que es la misma con la que se dirige a sus futbolistas. Fran no se anda con rodeos, ni usa medias tintas. Siempre va de frente y, por eso, su mensaje cala en los aficionados. La semana pasada, cuando por fin se cerró la marcha de Pozo, valoró que el futbolista, en primer lugar, se quería ir, y que quizás no había tenido la regularidad deseada, aunque no tiró por los suelos la calidad del futbolista malagueño como sí hizo un buen sector de la afición. Para un pozista dolorido como yo, las palabras de Fran tenían sentido y, si él cree que Chema y Juan Carlos pueden cubrir ese puesto sin problemas, no tengo más remedio que alinearme con nuestro entrenador, aunque ello no quite la realidad de un traspaso más que llena las arcas de Alfonso sin que se vea un impacto en beneficio del equipo. Les pongo un ejemplo, el Deportivo pagó la cláusula de Quique y el Osasuna respondió firmando a Brandon Thomas, Juan Villar y Rober Ibáñez. Ahí es nada. Otro buen ejemplo de que Fran es un tío que va de frente vino con lo de Caballero. El delantero no cuenta y el mensaje, educado, no puede ser más claro. El argentino sabe que no cuenta y que lo mejor para todas las partes es que se busque esa salida, sobre todo porque es lo que está impidiendo que el Almería firme al delantero contrastado que todos, incluido Fran, estamos esperando. Igual que habló claro de la marcha de Pozo y Caballero, también dejó constancia de que el equipo necesita esos cuatro fichajes que completen la plantilla. Un lateral izquierdo, un mediocentro, un extremo y un delantero parecen ser la lista de la compra de Corona. Yo incluso traería otro delantero y otro central. Pero lo importante es que al menos el club cumpla con lo mínimo y esos cuatro jugadores lleguen cuanto antes. Y que Alfonso se rasque el bolsillo…