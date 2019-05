Te diré, Gregorio, que poca ilusión me hacen unos comicios en general. Pero he de reconocer que en unas elecciones municipales podría cambiar mi tónica habitual de votar en blanco. Porque son otro rollo. Aquí estamos hablando de si tu calle está limpia, de si se ha roto el banco del parque o de por cuánto me va a salir el IBI del año que viene. Y para eso no hace falta ser político ni tener un máster por la Juan Carlos I. Hace años voté en Rivas, Madrid, ¿a quién? A Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque todo funcionaba perfectamente. Me dicen que gobernaba el PP y se habrían llevado mi voto de la misma manera. Tú lo has vivido y sabes mejor que yo que solucionar los problemas del vecino que te va a ver cualquier día por calle es lo que decanta el voto. Así que, sin perderlos de vista, los resultados de las autonómicas y de las generales, por muy recientes que estén, hay que dejarlos a un lado y poner el contador a cero. Porque poco tienen en común Casado con Fernández-Pacheco, o Rivera con Cazorla, por muchas siglas comunes que les representen.