El rollo de nunca

Salir, ver el fútbol y ganar como siempre. A lo bueno te acostumbras pronto, a lo malo cuesta más. Como cuando España ganó dos Eurocopas y un Mundial del tirón revertiendo la corriente poco competitiva de caer en cuartos en el mejor de los casos al dicho de "jugamos como nunca y perdimos como siempre". Lo del sábado ante el Zaragoza podía haberlo firmado la selección de Aragonés o Del Bosque, con una primera parte gris oscura casi negra y una segunda algo más brillante por parte de los locales y que a los visitantes se les enturbió con el fallo defensivo que Sadiq aprovechó para abrir el cerrojo. Los dos goles del final fueron las guindas que merecían sus autores y que en otras temporadas no se daban, al contrario. Años atrás era una proeza remachar partidos así ante rivales así. Ganar al Zaragoza de Zapater y compañía suponía una heroicidad. Ojo, no le quito mérito, al revés. Yo lo que digo es que este rollo ganador no lo había visto nunca en mis cuatro décadas de vida futbolera y en particular en mis años de seguidor y abonado rojiblanco, que ya son unos cuantos. El año del primer ascenso, el de Emery, ya sabemos que no empezó ni por asomo así. Tampoco alcanzo a recordar si el nivel de euforia era similar pero sí que ya escribía mis barra libre antes o después de ver los partidos de casa en el estadio y los de fuera en algún bar. Con los años, las previas en Florida y Calle se llegaron a convertir casi en religión, así como con los mismos años y una pandemia de por medio se volvieron imposibles salvo milagro divino. Sería imposible acordarme de todos los que me han acompañado, desde mi hermano de sangre en los 90 cuando la UDA aún no existía y me llevaba al Juan Rojas -o Franco Navarro si sigues llamando UEFA a la Europa League- hasta mi bro, el talismán de Mar del Plata, pasando por los hermanos Piñeiro y su tropa, todos ellos ya en el estadio, estando de cuerpo presente o no, en Londres o en Ronda. Porque hay personas que siempre están, al menos para mí. En las duras y maduras, en las buenas y las malas, que también las hubo y salir, perder era el rollo de siempre. Que siga la racha.