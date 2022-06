Esta ronda la paga Darwin

Londres, 2 de junio de 2022. Estimado Navarro, lo vivido desde el domingo hasta el martes por la noche, con el colofón de las celebraciones por las calles de Almería y en el Estadio, quedará grabado en la memoria de los miles de almeriensistas que sentimos el club como algo nuestro. En esas horas de fiesta pasó desapercibido un detalle que conviene rescatar. El Almería, tras consumar el ascenso, ya se ha gastado 10'7 millones de euros por las distintas cláusulas de algunos de sus futbolistas: Pozo (3), Robertone (3), Sadiq (3), Babic (1'1) y Eguaras (600.000 euros). Pude leer alguna voz en redes sociales que se echaba las manos a la cabeza, pero a mí no me parecen un disparate, incluso en algunos casos, son gangas. Además, si tenemos en cuenta que vamos a pillar cacho por la plusvalía de la venta de Darwin, podemos decir que esta ronda la ha pagado el delantero uruguayo y el gasto no va a repercutir en el tope salarial del Almería, que con el ascenso va a contar con mucho más margen…