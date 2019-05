Falta concienciación en la ciudadanía, pero también medidas e infraestructuras que contribuyan a mejorar la movilidad, sobre todo en ciudades como la de Almería que no han dejado de crecer tanto en población como en parque automovilístico. Un dirigente de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, solía decir con acierto que los políticos prometen construir un puente incluso donde no hay río. Aquí ha ocurrido siempre. En esta ciudad durante décadas se han ido sacando de la manga obras y actuaciones innecesarias, que no venían a resolver nada pero que gustaban por su pirotecnia en los titulares y redes, y se han olvidado de los pequeños problemas de la gestión del barrio, la micropolítica le llaman. De nada o poco sirven las galerías vacías y farolas del bulevar de la Nacional 340 si desemboca en una rotonda junto al cementerio con un monumental atasco a diario. Por no hablar de la rotonda del infierno bajo el Cable Inglés, esa que te permite hacer la lista de la compra y escuchar un informativo íntegro mientras esperas tu turno de acceso. Almería se hizo a cachos, sin una estrategia urbanística y la movilidad requiere de planes no de parches.