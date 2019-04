Tengomuchos recuerdos de mi viaje a Argentina, y eso que no contaba ni con cinco años de edad. Puede que sea en gran parte porque mi padre, siempre pionero en tecnología punta, lo grabó todo (y cuando digo todo, quiero decir hasta eternos planos estáticos de coloridas flores) con una cámara VHS que la ve ahora un millennial y se cae de la silla. Ahora, lo que tengo presente por haber visto aquellas grabaciones una y otra vez o lo que es recuerdo vivo por apreciación directa, no lo tengo ya tan claro.

Aunque sí puedo afirmar rotundamente que las imágenes de cómo aprendí a montar en bicicleta son mías y sólo mías. Porque no se aprende a andar en bici sin rueditas todos lo días, y menos si acabas dando con tus huesos sobre el charco de barro más grande de Misiones. Mi hermana me sujetaba por detrás mientras yo pedaleaba, hasta que vilmente me dejó a mi suerte sin yo saberlo. Tras unos cuantos metros circulando sin problema, en cuanto fui consciente de la treta fue cuando perdí finalmente el equilibrio poniéndome de lodo hasta arriba.

Una generación después, aquí estoy yo ayudando a aprender a andar en bicicleta. Con la vida tan urbana que llevamos, es difícil sacar tiempo y lugar para dar rienda suelta a actividades que yo podía practicar de forma cotidiana en Retamar. Porque en los años ochenta, lo que ahora se llama el Toyo así en general, con sus negocios, comercios e infraestructuras, era un desértico y perfecto páramo para hacer todo lo que en la ciudad nos estaba vetado.

Mis hijas no han tenido esa suerte, por lo que es mi responsabilidad poner remedio a no saber montar sin rueditas. Así que he desempolvado por fin mi caja de herramientas, he quitado la ruedita derecha y nos hemos echado a las calles. Ojalá a ellas les quede el recuerdo de cómo su padre, para que no se cayeran, trotaba cochineramente a su lado, aunque le costara la vida, porque casi echa un pulmón después de un correr un par de metros.