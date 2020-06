Estos días estoy teniendo el inmenso placer de ver, por segunda vez, Cosmos, la serie documental magistralmente encabezada por el astrofísico Neil deGrasse Tyson en la que, cogiendo el testigo de Carl Sagan, se relatan los orígenes del universo y se explica cómo surgieron algunos de los descubrimientos más asombrosos de la historia de la ciencia. Se trata de una de esas cosas que te hacen reflexionar acerca del minúsculo papel que el ser humano desempeña en la inmensidad del espacio y del tiempo. Entre ese amasijo de pensamientos que la serie despierta en cada espectador, me vino a la mente una cuestión: si los seres vivos, que surgimos de forma espontánea, casi azarosa (aún hoy se desconoce el origen de la vida), nunca hubiéramos existido, ¿qué sentido habría tenido todo lo demás? ¿De qué habrían servido estos 13.500 millones de años del universo si no hubiese ojos para verlos, oídos para escucharlos, tacto para sentirlos, mentes para comprenderlos? El filósofo empírico George Berkeley ya dibujaba una reflexión similar allá por el siglo XVIII. Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Las leyes de la física dicen que sí. Su filosofía viene a decir que no, puesto que nadie ha presenciado esa caída. El regreso del fútbol a puerta cerrada ha dibujado un panorama similar. Ahora nada se detiene por un partido. No hay colapsos en las inmediaciones del estadio. No hay atascos. No hay colas kilométricas de personas. No hay tifos. Ni cánticos. Ni previas. Ni sentimiento de comunidad. Soledad. Solo eso. Mientras los futbolistas juegan, la ciudadanía sigue con su ajetreo, ajena a ese espectáculo al que ya no está invitada. ¿De qué sirve el deporte si nadie lo presencia, se emociona in situ, grita, llora y se hace sentir? De muy poco. ¿Hace ruido un partido de fútbol si no hay nadie para escucharlo? Sí, lo hace gracias a la televisión. Pero es un ruido muy distinto. Y muy triste.