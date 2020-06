Hacia rutas salvajes

Poco antes de Navidad, y pese a la presión de mis amigos para que volara con ellos a Amsterdam, decidí que este verano mi retiro lo haría en mi sitio favorito. Y menos mal que reservé ya apartamento en aquel momento para este próximo mes de julio, dadas las circunstancias. La Isleta del Moro siempre ha sido mi refugio perfecto, un lugar para un exilio absoluto del cuerpo y de la mente, un oasis donde el tiempo siempre está en pausa y en el que todo lo malo se olvida bajo un silencioso atardecer mirando a Los Frailes. En lo que va de 2020 hemos tenido muchas vivencias negativas de las que, sin duda, hay que empezar a despojarse. El coronavirus no ha dejado en Almería las cifras tan altas de fallecidos y contagiados que desgraciadamente sí se han dado en otras provincias. Aún así, los efectos de la crisis sanitaria de la COVID-19 también han cambiado aquí, como en todos sitios, nuestras rutinas laborales y personales, de forma inesperada, durante un largo período de confinamiento que nos ha afectado, en mayor o menor medida, a todos y a cada uno de nosotros. Van a ser unas vacaciones extrañas, en las que parece que habrá que pedir cita para ir a la playa, pero sea como sea cumplirán su función de convertirse en un descanso muy necesario en el que digerir todo lo ocurrido y tratar de adaptarse a las nuevas situaciones que se presenten. Y ahí estará la gran diferencia de estas vacaciones con las de años anteriores, que en mi caso las afronto sin tener ni idea de lo que ocurrirá en mi vida durante o después de ellas. Me esperan semanas para cumplir penitencia en soledad por los errores cometidos, retomar proyectos aparcados por falta de tiempo o motivación, e iniciar otros nuevos que nos permitan evolucionar y tratar de salvar un 2020 que ha tenido un primer semestre para olvidar, quitando un precioso paréntesis de paz con olor a coco. Ahora mismo me siento como Alexander Supertramp poniendo rumbo a un mundo nuevo y desconocido, dispuesto a afrontar con ganas la aventura vital de caminar Hacia rutas salvajes.