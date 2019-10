Lo que no sabe el Ministro

Tengo un amigo que tuvo una vez un problema de esos que no son deudas de dinero pero que te reconcomen porque te topas con el muro de la Administración y de los abusos que a veces comete el poder público contra el ciudadano que paga su sueldo.Mi amigo me decía, que estaba esperanzado porque tenía acceso al entorno de un ministro y que éste, hombre educado, equitativo y amante de la cultura y los buenos modales, no iba a tolerar ninguna injusticia en cuanto se enterase de su problema. Claro, lo que no sabía mi amigo es que el ministro no llegó jamás a enterarse del problema en cuestión. Tal vez por esa mala costumbre, incluso en los políticos del arco de la izquierda, de creerse estrellas de cine o de la música y rodearse de una guardia pretoriana que impide todo acceso al personaje público en cuestión.

La torpeza de la política española lleva muchos años en bucle. El poder se aísla del elector. Y la oposición que critica tales maneras, se ha aislado previamente cuando le ha tocado gobernar.El problema de los ministros y los gobiernos es hacer equipos de guardia pretoriana o de profesionales que pueden asesorar al líder, que no sabe nada de ferrocarril, por ir centrando la cuestión. Y casi siempre gana la primera opción.Si no es así, cómo podría volver a caer el Gobierno Socialista en el error infantil de vender las cosas que al Gobierno corresponden a través del PSOE. Vemos los periódicos del año 2019 y si quitamos la fecha podemos estar en un tiempo indeterminado. Una especie de día de La Marmota en el que un partido tiene que vender lo que sea y empieza a lanzar mensajes por doquier de las obras de alta velocidad, sin que el sr. Abalos ni la presidenta de Adif se hayan dignado a hacer una sola visita oficial a Almería.

Desde luego que para ser justos, el exministro De la Serna, que diseñó lo que el actual está defendiendo, fue capaz de vender por anticipado en varias visitas sobre power point promesas de más de mil de millones de euros.Entiendo que José Luis Ábalos y la presidenta d Adif, que ya ocupaba un alto cargo con De la Serna, deben ser dos personas muy humildes y altruistas. Porque haber adjudicado obras de cientos de millones y no dar la cara, no sé cómo interpretarlo a su favor. ¿Les importa un bledo Almería? ¿Solo viajan a lugares conflictivos como Murcia, Extremadura…? ¿Los técnicos de Adif y del Ministerio de Fomento son muy malos y no saben organizar una visita a los tramos adjudicados?¿Temen que se les critique porque las obras están adjudicadas desde hace muchos meses y no se ve tajo?

Ignoro la causa. Pero, lo que no sabe el ministro es el daño tan grande a la imagen del Gobierno y a los ciudadanos de Almería que hace, tanto su ausencia, como la elección de políticos locales para hacer de médiums. ¿Es que el PSOE hace las obras? ¿Si el ministro no viaja, no viaja la presidenta de Adif? ¿Es que no hay nadie en Adif que sepa explicar qué pasa?Si De la Serna tuviera todos los tramos de alta velocidad de Almería adjudicados, haría una visita semanal. Y que conste que no quiero defender al exministro. Es constatar que las ausencias de los políticos en lugares donde se puede vender gestión, suena en esta periferia como desprecio o desinterés.

A lo mejor con este tema pasa como lo que le pasó a mi amigo, que la guardia pretoriana sin cualificación rodea tanto al ministro que lo convence de esa denostada y caduca costumbre. Porque, hay que ser torpe, para a estas alturas, seguir presentando obras en ruedas de prensa de representantes políticos que tampoco son expertos en ferrocarriles. Resulta patético escuchar hablar de obras de ingeniería como cantaba en inglés el Principe Gitano "In the Ghetto"

Y no se dan cuenta de la vergüenza que pasan incluso sus propios electores. Porque los almerienses podemos tener diversos grados de interés en el tema ferroviario. Pero no somos tontos. Esto de tener una empresa pública que construya líneas de alta velocidad y que no haga una sola visita a las obras más importantes de la historia de la provincia, es el tercer misterio de Fátima.