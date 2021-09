Hay que saber sobrellevarla

Almería, 16 de septiembre de 2021. Estimado Piñeiro, esa cruz a la que aludes se la echó el propio club encima cuando Al-Sheikh se hizo con la propiedad hablando del ascenso sin ambages. Cada temporada se ha ido generando más y más hype y buena parte de la afición, los más impacientes por volver a saborear Primera (incluso muchos que no la conocieron la última vez porque les pilló muy jóvenes -¡y pensar que nosotros casi tardamos 30 años!-), se desesperan pronto. Por lo que he visto hasta la fecha el equipo me deja frío. Es capaz de lo mejor y de lo peor y para ascender desde Segunda se necesita cierta regularidad en el juego y un patrón bastante más definido. Confío en que Rubi lo logre cuando tenga a piezas como Carriço a su disposición. En el seno del club tampoco gustó la actitud de los jugadores en El Toralín ni la lectura de partido del técnico, por lo que no es solo cuestión de prensa o afición. Rubi lo sabe y espero que ponga remedio. Ya trabaja para contentar a Sadiq y, por ende, a todos.