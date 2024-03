Se saldó una vieja cuenta: A.D. Almería 2 Algeciras 1

Enrique Alés había ascendido la pasada temporada 1977-78 a la A. D. Almería a Segunda, algo que no sucedía desde hacía 20 años. Pero a la hora de renovar su contrato no llegó a un acuerdo con el presidente y se marchó al Algeciras. Hubo que fichar deprisa y corriendo un entrenador y vino el vasco Maguregui... y esa fue nuestra suerte. Aquella 29ª jornada el Algeciras de E. Alés visitaba el Franco Navarro, con el deseo de ajustar cuentas con el Almería... bueno, más bien con la directiva, con la habitual maraña que el míster onubense colocaba en el medio campo, incomodísima para el rival. Maguregui sacó su once de gala: César; Zunzunegui, Piñero, Óscar López, Maxi; Garay, Jeromo (Garrido 80’), Martínez; Rojas, Rolón y Gregorio. Enrique Alés opuso a: Goyo; Herrero, Manoliro, Rivas, Loza; Gallego, Villalba (Romero 62’), Quindejo; Plaza, Brizzola y Murúa (Ventura 45’). Pitó Jiménez Madrid que no agradó a ninguno de los dos equipos en un partido muy físico y trabado.

Como se esperaba, el encuentro fue feo ya que E. Alés, buen conocedor de los rojiblancos, puso una telaraña en el medio campo con continuas faltas que rompían el ritmo del partido. El Almería dominaba territorialmente, pero tardaba en llegar el primer gol. Jugada muy trenzada por la banda izquierda, con centro de Maxi, Rolón baja el balón de cabeza y Garay empalma a la red. Iban 38’. Pero tras la reanudación pronto empató el Algeciras. Fue a los 10’. Loza profundiza por su banda, centra y Plaza sorprende a César con un remate a media altura. Decepción entre los aficionados. El partido avanzaba y se temían los peor. Pero a los 30’, internada de Martínez es cortada en penalti. Lanza el especialista Jeromo y supone el definitivo 2-1. En la rueda de prensa, Alés declaró: “Cuidado con el Almería que tiene un calendario sencillo y está bien clasificado. Puede dar la sorpresa”. Fue un vaticinio.