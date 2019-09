Los que nunca salen en la foto

El pasado domingo, en representación de este diario, acudí a la última jornada de la XII Regata Ruta del Coral-Costa de Almería que tuvo como sede el Club de Mar Almería, cuyas embarcaciones tuvieron gran protagonismo en este evento que coincidió con el setenta aniversario del club. Desde las 12:30 hasta más de las 18:00 horas estuve junto al compañero fotógrafo Javier Alonso en dichas instalaciones, ya que calculamos mal el tiempo previsto de llegada de los participantes y, por consiguiente, el final de la regata. Tuvimos que comernos allí unas horillas imprevistas más de espera que, evidentemente, pasamos refrescando el gaznate para combatir el calor. Durante esas casi seis horas me dio tiempo a conocer a directivos, me crucé con varias autoridades, gente a la que conozco de seguirnos en redes sociales e incluso tuve momentos de risas con varios tripulantes malagueños, que me contaron varias anécdotas mientras se iniciaba una entrega de premios que parecía que no iba a comenzar nunca, como bien comprobó también el colega periodista José Luis Pascual, que se unió a nuestra guardia poco antes de las cinco de la tarde. Con los resultados de la clasificación general, después de tres días de pruebas, ya en nuestro poder, solamente nos quedaba inmortalizar las visitas al podio de los campeones. Como en cualquier acto de entrega de premios, siempre se suele hacer una foto final, de familia se le dice, en la que aparecen los ganadores junto a las autoridades y a los distintos patrocinadores y colaboradores sin los que sería imposible organizar un evento de estas características. Pero siempre falta alguien. Y es que pocas veces nos solemos acordar de otros grandes protagonistas de estas citas, los que trabajan entre bambalinas, los que sudan de lo lindo para que no salga nada mal. En este caso me refiero a los marineros del Club de Mar, que limpian los barcos, te abren puertas o te ponen la gasolina, a las chicas que servían cerveza y gazpacho o a la que custodiaba los premios... Currantes de los pies a la cabeza que nunca salen en la foto.