La salida de Pozo

Londres, 26 de julio de 2018. Estimado Navarro, asisto atónito y horrorizado a las 'celebraciones' de un buen sector de la afición con motivo de la venta de Pozo. ¡Como si ese dinero fuera a ser reinvertido! Pronto olvidamos que el Almería ni ha reinvertido, ni ha reemplazado a los futbolistas que ha traspasado o que han liberado masa salarial. Pero es que aunque Alfonso lo hiciera, la marcha de Pozo seguiría siendo una mala noticia. Los pocos destellos de fútbol que vimos en estos 3 años miserables vinieron de sus botas. Para algunos esto no es suficiente y esperaban que él solo sacaras las castañas del fuego (algo que no obstante hizo en más de una ocasión). Lo que tengo claro es que, sin su concurso o el de Fidel, no seguiríamos en Segunda. Pozo llega a Primera dos años más tarde. Vino a subirse a la cresta de la ola del Almería de Sergi, que duró solo 7 jornadas gracias a los de siempre, y ha sido víctima de la desgana de Alfonso desde entonces. Yo le doy las gracias, le deseo lo mejor y estoy seguro de que le vamos a echar de menos…