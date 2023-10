Ayer fue el día Mundial de la Salud Mental, esa que tanto nos afecta en la actualidad y a la que los deportistas ni mucho menos son ajenos. Víctor Camarasa, Ricky Rubio, Simone Biles, Bojan Krikc o Paula Badosa son tan solo algunos los muchos ejemplos de deportistas que han hecho visibles sus problemas con su salud mental, esa que hace no tanto parecía no importar, bueno más bien no importaba. Con tanto nivel de exigencia en sus respectivas profesiones no es de extrañar que en alguna ocasión, ya sea de manera puntual o de forma continuada, han necesitado recurrir a la ayuda de un psicólogo, esos a los que si ibas hace no tantos años la gente te tachaba de loco y que cada vez están más presentes en los distintos equipos, siendo raro el club de fútbol profesional que no cuenta en su organigrama médico, ya sea de manera interna o externa, con la figura de un profesional de este ámbito. Aún así, este periodista considera que la salud mental no se valora lo suficiente en la actualidad. No se puede permitir que alguien necesite ayuda psicológica y no pueda tener cita hasta meses más tarde, seguramente ya sería demasiado tarde. Como tampoco es de recibo llamar al número de prevención del suicidio y que desde el otro lado se trate la situación como si se tratase de un tema menor. Todo ello mientras algunos miembros de la clase política se ponen medallitas como si de verdad se interesaran por los problemas de salud mental que la ciudadanía atraviesa. Es por ello que todavía queda mucho por hacer para poner solución de una maldita vez a este problema que afecta de manera directa a cada vez más personas. Pero nunca está de más recordar casos como el de Víctor Camarasa, ahora en las filas del Real Oviedo, quien el pasado fin de semana regresó a los terrenos de juego en la visita que su equipo le rindió al Leganés en Butarque después de casi un mes de baja por motivos de salud mental. Un problema que no es un caso aislado en la sociedad actual y, por supuesto, en el mundo del deporte tampoco lo es. Es momento de que nos tomemos en serio ya de una vez la necesidad de cuidar de la salud mental.