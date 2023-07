La salud de Turki

Raúl PIÑEIRO

LONDRES, 13 de julio de 2023. Estimado Navarro, había varios temas que podría haber tocado en nuestra correspondencia semanal. Podríamos haber tratado el dislate de la renovación de abonos presencial, con colas kilométricas y gente de la provincia dándose el viaje en balde. Al cambiar mi tipo de abono, no me da la opción de renovar online y el pobre de mi hermano tendrá que perder, con suerte, una mañana. Otro tema podría ser las equipaciones, guapísimas, pero a precio disparatado. O la presentación de Édgar. Eso ha quedado en segundo plano tras el anuncio repentino de que Turki había sido operado de forma crítica en Nueva York. La salud del presidente es motivo de preocupación, ya que es quien da sentido al proyecto y si le sucediera lo peor, quedaríamos desamparados y con un futuro muy incierto. Espero y deseo una pronta recuperación a Turki, ya que aún no ha visto lo mejor de su proyecto. Y nosotros tampoco. ¡Ánimo, presidente! Ojalá le veamos otra vez en el palco con Florentino Pérez contra el Real Madrid...